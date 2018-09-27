WWF выступил против разведения снежных барсов в заповеднике в Зеленодольском районе

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России выступил против разведения снежных барсов в Волжско-Камском заповеднике в Зеленодольском районе, предложив заняться этим казанскому зоопарку.

Главным аргументом организации стало то, что барсы никогда не жили в Зеленодольском районе и не должны. При этом в зоопарке, по мнению фонда, их могли бы вырастить и подготовить к самостоятельной жизни в дикой природе.

«К сожалению, сейчас получается, что Казанский зоопарк как-то выпал из этой программы, и теперь эту программу навязывают Волжско-Камскому заповеднику, что, на наш взгляд, совершенно неверно. В Волжско-Камском заповеднике точно нет никакого места для ирбисов, их там быть не должно», — цитирует директора фонда Игоря Честина ТАСС.

Напомним, в казанском зоопарке в прошлом году скончались последние два снежных барса, которые жили там — Теофани и Тамерлан. У обоих животных была онкология.