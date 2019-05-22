Организаторы Евровидения решили пересчитать итоги голосования в финале

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Организаторы Евровидения заявили, что пересчитали баллы участников конкурса. Об этом сообщается в заявлении Европейского вещательного союза.

В документе указано, что некоторые баллы были начислены некорректно. При пересчете представитель России Сергей Лазарев получил на один балл больше, но на итог общего рейтинга это никак не повлияло. При этом некоторые страны поменяли свои позиции в общем зачете.

Напомним, певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на «Евровидении-2019», занял третье место, сообщают «Ведомости». Лазарев выступал с песней Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Видео с номером Лазарева в полуфинале конкурса лидирует по количеству просмотров на YouTube-канале «Евровидения».