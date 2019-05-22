Инвестора строительства МСЗ в Казани обязали предоставить проектную документацию для общественной экологической экспертизы

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООС «Принципъ» и обязал ООО «АГК-2" предоставить проектную документацию для проведения общественной экологической экспертизы. Об этом «Реальному времени» сообщила активистка движения против строительства МСЗ в Казани Вера Керпель.

«Принципъ» по просьбе жителей Казани и с. Осиново провел общественную экологическую экспертизу проекта МСЗ. Но выводы приходилось делать по косвенным данным, потому что, со слов Керпель, инвестор скрывает проектную документацию. «Принципъ» принял решение истребовать необходимые документы через суд. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск.

Напомним, ранее Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф активистке движения против МСЗ за проведение зарядки.