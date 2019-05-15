Верховный суд РТ оставил в силе штраф активистке движения против МСЗ за проведение зарядки

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию активистки движения против строительства мусоросжигательного завода в Казани Веры Керпель на решение Вахитовского районного суда Казани, который присудил ей штраф в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщила сама активистка во «ВКонтакте».

Ранее в апреле суд Казани оштрафовал Керпель на 20 тыс. рублей за занятие йогой на площади Свободы. В результате девушку признали виновной в организации несогласованного публичного мероприятия в форме пикета.

Керпель отметила, что основная претензия суда была в том, что участники зарядки были одеты в одинаковые футболки.

По словам активистки, теперь она будет подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

