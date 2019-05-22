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Происшествия

Результаты экспертизы показали у старшей сестры Хачатурян расстройства психики

20:43, 22.05.2019
Результаты экспертизы показали у старшей сестры Хачатурян расстройства психики
Фото: pixabay.com

Психиатрическая экспертиза показала наличие у Крестины Хачатурян расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца, сообщают «Известия».

Об этом рассказал ее адвокат Алексей Липцер. Девушка является старшей из сестер, которых обвиняют в убийстве своего отца в Москве. Со слов адвоката, Крестина должна быть признана потерпевшей, в отношении ее отца нужно возбудить уголовное дело посмертно.

Напомним, 28 июля 2018 года в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса трое его дочерей признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания».

Происшествия
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