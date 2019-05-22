Арашуков предупредил сенаторов, что их может постигнуть его судьба

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, который сейчас находится в СИЗО, прокомментировал лишение его статуса сенатора.

«Я был уверен, что вы лишите меня полномочий и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. (...) За считаные минуты, без должного разбирательства вы лишили меня этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана», — говорится в заявлении экс-сенатора, которое приводит его адвокат Анна Ставицкая в Facebook.

По мнению Арашукова, поспешными действиями сенатора «показали цену этой неприкосновенности».

«И завтра все то же может произойти с любым и все остальные также дружно проголосуют», — отметил он.

Бывший сенатор отметил, что его уголовное преследование «было затеяно для того, чтобы лишить статуса» и он намерен «доказать свою невиновность».

Напомним, сегодня члены Совета Федерации исключили из своих рядов Рауля Арашукова. Он лишен статуса сенатора. Арестованный экс-представитель Карачаево-Черкесии исключен из верхней палаты парламента по формальному поводу — он не представил отчет о доходах.