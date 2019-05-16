В Екатеринбурге приостановили строительство храма на время опроса жителей

В Екатеринбурге приостановили строительство храма на территории сквера до конца опроса жителей. Об этом заявил глава города Александр Высокинский во время общения с участниками акции протеста, трансляцию с места ведет Znak.com.

При этом, как сообщает 66.ru со ссылкой на мэрию, строительство останавливать не будут, так как на это нет законных оснований.

По словам Высокинского, опрос будет проводиться на сайте мэрии и на улицах. На вопрос протестующих, почему не будет проведен референдум, он ответил, что эта процедура более долгая.

Напомним, акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на территории сквера около драмтеатра продолжаются уже четвертый день. Число задержанных достигло 96 человек.



Ранее Путин для решения конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге предложил провести опрос среди жителей района. Глава государства также подчеркнул, что храм должен объединять людей, а не разъединять.