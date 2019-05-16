Путин предложил провести опрос жителей по поводу строительства храма в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин для решения конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге предложил провести опрос среди жителей района.
«Все имеют право на собственное мнение. И если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть», — приводит слова президента России RT.
Глава государства также подчеркнул, что храм должен объединять людей, а не разъединять.
Напомним, акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на территории сквера около драмтеатра продолжаются уже третий день. Число задержанных достигло 96 человек.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что необходимо вести конструктивный диалог, чтобы выработать справедливое и удобное решение для всех граждан.
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