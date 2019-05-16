Путин предложил провести опрос жителей по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин для решения конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге предложил провести опрос среди жителей района.

«Все имеют право на собственное мнение. И если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть», — приводит слова президента России RT.

Глава государства также подчеркнул, что храм должен объединять людей, а не разъединять.



Напомним, акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на территории сквера около драмтеатра продолжаются уже третий день. Число задержанных достигло 96 человек.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что необходимо вести конструктивный диалог, чтобы выработать справедливое и удобное решение для всех граждан.

