Профсоюзы предложили ежегодно индексировать зарплату

Федерация независимых профсоюзов России предложила каждый год индексировать зарплаты на прогнозную величину индекса потребительских цен.

Как заявил глава ФНПР Михаил Шмаков, сейчас в Трудовом кодексе говорится об обязательности индексации заработной платы, но нет ее механизма. В связи с этим ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе предложение об индексации заработной платы ежегодно для всех работников независимо от формы собственности, пишет «РИА Новости».



Ранее аналитики рассказали, что в 2019 году большинство компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам. В среднем ожидается увеличение на 4,5%.