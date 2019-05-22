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Профсоюзы предложили ежегодно индексировать зарплату

16:11, 22.05.2019
Профсоюзы предложили ежегодно индексировать зарплату
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Федерация независимых профсоюзов России предложила каждый год индексировать зарплаты на прогнозную величину индекса потребительских цен.

Как заявил глава ФНПР Михаил Шмаков, сейчас в Трудовом кодексе говорится об обязательности индексации заработной платы, но нет ее механизма. В связи с этим ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе предложение об индексации заработной платы ежегодно для всех работников независимо от формы собственности, пишет «РИА Новости».

Ранее аналитики рассказали, что в 2019 году большинство компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам. В среднем ожидается увеличение на 4,5%.

Общество
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