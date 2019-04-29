Аналитики рассказали как вырастут зарплаты россиян в 2019 году

В 2019 году большинство компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам. В среднем ожидается увеличение на 4,5%.

Исследование Korn Ferry показало, что 70% компаний намерены поднять зарплаты не всем сотрудникам, а «дифференцированно». Общую индексацию запланировали 12,5% компаний. 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще, пишет «Коммерсант».

Максимальные показатели роста зарплат ожидаются в сфере электронной коммерции (11,6%), hi-tech (7,6%) и химии (6,5%), минимальные — в горнодобывающей отрасли (4,3%) и банковской сфере (5,4%).

Согласно исследованию, на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.

По данным сервиса HeadHunter, в среднем увеличение окладов для специалистов/ведущих специалистов и топ-менеджеров произойдет на 8%, для линейных руководителей и начинающих специалистов — на 7%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о росте реальных доходов населения на 1,6%.