Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах

Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.



В частности, Зеленский предлагал Раде ввести закрытые избирательные списки и снизить проходной барьер до 3%.

Парламент оба эти законопроекта рассматривать отказался, не включив их даже в повестку дня, сообщает телеканал «112 Украина».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду свой первый законопроект как глава государства. Президент Украины предложил внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса.

