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В Саратове эвакуировали аэропорт, вокзал и несколько ТЦ из-за звонков о минировании

15:15, 22.05.2019
В Саратове эвакуировали аэропорт, вокзал и несколько ТЦ из-за звонков о минировании
Фото: pixabay.com

В Саратове эвакуировали Международный аэропорт «Саратов-Центральный», железнодорожный вокзал и несколько торговых центров города после анонимных звонков о минировании.

Пресс-секретарь аэропорта Елена Калашникова рассказала, что задержан рейс компании «Сибирь» сообщением «Саратов — Москва» (Домодедово). В аэропорту работают сотрудники экстренных служб.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что звонки о минировании поступили на железнодорожный вокзал, а также ТЦ «Триумф», «Оранжевый», «Саратов-Плаза», «Тау-галерея».

Ранее в Татарстане эвакуировали аэропорт «Бегишево» из-за ложного звонка о минировании.

Происшествия
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