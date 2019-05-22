В Саратове эвакуировали аэропорт, вокзал и несколько ТЦ из-за звонков о минировании

В Саратове эвакуировали Международный аэропорт «Саратов-Центральный», железнодорожный вокзал и несколько торговых центров города после анонимных звонков о минировании.



Пресс-секретарь аэропорта Елена Калашникова рассказала, что задержан рейс компании «Сибирь» сообщением «Саратов — Москва» (Домодедово). В аэропорту работают сотрудники экстренных служб.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что звонки о минировании поступили на железнодорожный вокзал, а также ТЦ «Триумф», «Оранжевый», «Саратов-Плаза», «Тау-галерея».



Ранее в Татарстане эвакуировали аэропорт «Бегишево» из-за ложного звонка о минировании.

