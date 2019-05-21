Аэропорт «Бегишево» эвакуировали из-за ложного звонка о минировании

В Татарстане эвакуировали аэропорт «Бегишево». Причиной стал анонимный звонок о минировании.

В результате были эвакуированы пассажиры и персонал аэропорта. Проверка соответствующими службами не выявила подозрительных предметов, и аэропорт возобновил работу, пишет «Интерфакс».

Напомним, 13 мая в Международном аэропорту «Казань» эвакуировали посетителей и персонал. Позже выяснилось, что в аэропорт поступило сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. В результате проведенной проверки специальными службами, в том числе кинологическими подразделениями полиции, информация не подтвердилась, аэропорт возобновил работу.