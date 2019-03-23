Во ФСИН рассказали о дне рождения Улюкаева в колонии

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказало о дне рождения экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в колонии. Сегодня ему исполнилось 63 года.



По словам представителя ФСИН, Улюкаев получил поздравления от руководства колонии и своего отряда. Сегодня к нему приедет жена на свидание, сообщает «Говорит Москва».

«Чувствует себя хорошо. Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее», — рассказал Максименко, отметив, что экс-министра поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике.

Напомним, 15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн.

В феврале 2012 года суд снял арест с имущества экс-министра экономического развития РФ.