Первый канал: победитель шоу «Голос. Дети» станет известен в ходе спецвыпуска

Победителя шестого сезона «Голос. Дети» определят в ходе специального выпуска, который пройдет в прямом эфире 24 мая.

«Мы пригласили для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса. Поскольку итоги от 26 апреля аннулированы, это означает, что вопрос о победителе на данный момент остается открытым», — сообщили в пресс-службе Первого канал.

Как пишет «РИА Новости», Первый канал не раскрыл подробностей спецвыпуска и не уточнил, будет ли проведено повторное голосование.

Напомним, сегодня стало известно, что Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».