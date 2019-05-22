В Кировской области метеорологи прогнозируют арктическое вторжение

Синоптики-любители считают, что арктическое вторжение принесет в Кировскую область заморозки. Средняя температура на этой неделе прогнозируется на 5°С ниже нормы.

С 21 по 26 мая в регионе будут преобладать северные и северо-западные ветры, передает портал «Свойкировский» со ссылкой на сообщество «Любительская метеорология в Кирове».

В первой половине недели температура будет постепенно повышаться, а во второй половине ожидается мощное арктическое вторжение из Центральной Арктики. Похолодание в большей степени затронет северные районы области, но заморозки возможны во всем регионе.

На севере области на этой неделе сохранится дефицит осадков, а на юге области, наоборот, ожидаются дожди.

По прогнозам синоптиков, потеплеет в регионе в воскресенье, 26 мая. Температура воздуха повысится до +22°C, в последних числах мая воздух может прогреться до +25°C. По предварительным прогнозам, новых похолоданий пока не предвидится. Июнь ожидается теплым.