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В Кремле прокомментировали идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

12:37, 22.05.2019
В Кремле прокомментировали идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией, заявил, что это внутреннее дело Украины.

«Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, главное, чтобы от идеи Зеленского был толк, передает RT.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Также президент Украины призывал Соединенные Штаты ужесточить антироссийские санкции.

ОбществоВласть
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