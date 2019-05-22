В Кремле прокомментировали идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией, заявил, что это внутреннее дело Украины.



«Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией», — сказал пресс-секретарь главы государства.



По словам Пескова, главное, чтобы от идеи Зеленского был толк, передает RT.



Ранее сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией. Также президент Украины призывал Соединенные Штаты ужесточить антироссийские санкции.

