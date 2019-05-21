Новости промышленности

21:51 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Песошин и член Госсовета КНР посетили в Набережных Челнах КАМАЗ и завод Haier

20:24, 21.05.2019
Песошин и член Госсовета КНР посетили в Набережных Челнах КАМАЗ и завод Haier
Фото: prav.tatarstan.ru

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин совершил рабочую поездку в Набережные Челны, сообщает пресс-служба президента РТ.

Основная цель поездки — работа по программе пребывания в Татарстане члена Госсовета КНР Ван Юна. В сопровождении Алексея Песошина Ван Юн посетил производственные площади КАМАЗа, после чего состоялось посещение завода Haier. Ожидается, что 22 мая делегация КНР во главе с Ван Юном посетит Казанский вертолетный завод.

Делегация китайских коллег прибыла сегодня в Татарстан с двухдневным визитом.

ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров