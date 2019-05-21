Песошин и член Госсовета КНР посетили в Набережных Челнах КАМАЗ и завод Haier

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин совершил рабочую поездку в Набережные Челны, сообщает пресс-служба президента РТ.

Основная цель поездки — работа по программе пребывания в Татарстане члена Госсовета КНР Ван Юна. В сопровождении Алексея Песошина Ван Юн посетил производственные площади КАМАЗа, после чего состоялось посещение завода Haier. Ожидается, что 22 мая делегация КНР во главе с Ван Юном посетит Казанский вертолетный завод.

Делегация китайских коллег прибыла сегодня в Татарстан с двухдневным визитом.