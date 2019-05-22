В Татарстане за липовое дело о браконьерстве будут повторно судить оправданного полицейского

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В Татарстане не вступил в силу оправдательный приговор по делу о превышении полномочий участковым полиции Равилем Шароповым из Зеленодольска. Верховный суд РТ отменил решение Зеленодольского горсуда и вернул дело на повторное рассмотрение.



По версии Следкома, в августе 2018 года полицейский составил материал о браконьерском лове в отношении не причастной к этому преступлению женщины — убедил ее написать явку с повинной и сам написал не соответствующие действительности объяснения от имени подозреваемой и специалиста Госкомитета по биоресурсам.

В протокол осмотра места происшествия были вписаны люди, не присутствовавшие на нем, а еще указано об изъятии у подозреваемой пары сапог, которые по факту не изымались, полагают следователи.

При этом данные о задержании реального браконьера были искажены, не указано использование резиновой лодки и верное место вылова.

По материалам Шаропова было незаконно возбуждено дело, которое в сентябре прекратили за деятельным раскаянием и возмещением ущерба природе на сумму 8,4 тысячи рублей со стороны дамы, взявшей на себя чужую вину. Незаконное уголовное преследование послужило дискредитации авторитета МВД.

Зеленодольский суд 20 марта признал полицейского невиновным в преступлении, при этом указал в приговоре, что хотя «действия Р.А. Шаропова и носят противоправный характер, вместе с тем участковый уполномоченный Р.А. Шаропов не совершал действий, явно выходящих за пределы его полномочий, а действовал исключительно в рамках полномочий, предоставленных ему законом «О полиции» и должностным регламентом».

По мнению апелляционной инстанции ВС РТ, данная противоречивая формулировка ставит под сомнение невиновность оправданного, что является нарушением УПК РФ.

Ранее в Татарстане в суд направили дело предполагаемого информатора браконьеров из МВД.