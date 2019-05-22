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Росавтодор разработает ГОСТ для дорог под шипованную резину

08:16, 22.05.2019
Росавтодор разработает ГОСТ для дорог под шипованную резину
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росавтодор занялся разработкой нового стандарта дорожного покрытия. Трассы должны стать более устойчивыми к воздействию шипованных покрышек.

Эксперты подсчитали, что зимой асфальт на дорогах портится вдвое быстрее, чем летом, пишут «Известия». Одним из главных факторов являются именно шипы.

Потери бюджета из-за этого оцениваются в 220 млрд рублей.

Разработка предварительного национального стандарта (ПНСТ), который будут тестировать в течение нескольких лет, начнется уже в 2019 году. Она будет вестись на основе тестирования Nordic test, применяемого скандинавскими странами.

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