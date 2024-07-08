Россияне стали чаще покупать смартфоны на маркетплейсах

По данным РБК, россияне все чаще выбирают покупку смартфонов на маркетплейсах. Доля продаж через эти площадки в первом полугодии 2024 года достигла 36%. В то же время доля федеральных сетей («М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие), которые были основным каналом продаж в прошлом году, сократилась с 40% до 34%, сообщает РБК.

В розничных сетях сотовых операторов за первые шесть месяцев года было реализовано 22% всех смартфонов, еще 8% продаж пришлось на другие каналы.

В первом полугодии этого года россияне купили 14,2 миллиона смартфонов на сумму 344 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 24% в денежном выражении и 8% — в количественном.

Во втором квартале продажи компании на маркетплейсах выросли в три раза по сравнению с первым кварталом. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал темпы роста маркетплейсов как канала продаж смартфонов ожидаемыми.

Стоит подчеркнуть, что с января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в республике вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг предпочтений жителей региона возглавили гаджеты бренда Apple.