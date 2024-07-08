Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук приговорили к шести годам за оправдание терроризма

Сегодня Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновными режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в публичном оправдании терроризма. Каждая из них приговорена к шести годам колонии общего режима, что соответствует запросу государственного обвинения.

Судебные прения по делу завершились 8 июля. Беркович и Петрийчук выступили с последними словами, однако их речи остались недоступными для общественности, так как 13 июня заседания были закрыты по просьбе прокурора из-за якобы существующей угрозы одному из участников процесса.

Уголовное дело против Беркович и Петрийчук было возбуждено из-за постановки пьесы «Финист — Ясный Сокол», в которой рассказываются истории женщин, знакомившихся в соцсетях с радикальными исламистами и уезжавших в Сирию. Следствие сочло, что в пьесе содержатся признаки оправдания терроризма и идеологии запрещенной в России организации «Исламское государство». Обе обвиняемые свою вину не признают.

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Екатерина Петрова