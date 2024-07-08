В Госдуме предложили усовершенствовать ЕГЭ
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил два варианта усовершенствования ЕГЭ, сообщает Lenta.ru.
По словам Мажуги, первая тестовая часть экзамена может быть преобразована в задания с открытым вариантом ответа. Это приблизит ЕГЭ к привычному письменному формату экзамена.
Кроме того, депутаты считают важным правильно расставлять последовательность экзаменов и начинать с более простых обязательных предметов — русского языка и математики. После этого можно переходить к профильным предметам, которые необходимы для поступления в вузы.
Стоит подчеркнуть, что сегодня глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о сборе предложений по внесению изменений в Единый государственный экзамен. Сбор предложений продлится с 8 июля по 15 августа.
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