Индонезия планирует ввести бесплатные визы для россиян

Фото: Динар Фатыхов

Власти Индонезии рассматривают возможность введения бесплатных виз для туристов из 20 стран, включая Россию, сообщает Lenta.ru.

Законопроект об отмене платы за въезд инициировал министр туризма страны Сандиага Уно. Если закон будет принят, он может вступить в силу уже к октябрю, до завершения срока работы текущего состава правительства.

В настоящее время российские туристы должны оформлять визу в Индонезию. Это можно сделать по прибытии — стоимость визы составляет 35 долларов (около 3 тысяч рублей). Для приезжающих на Бали также установлен дополнительный сбор в размере 10 долларов (900 рублей).



В конце июня стало известно, что Россия обсуждает возможность отмены визового режима с Кенией и Чадом. Сегодня африканские туристические направления набирают популярность: к примеру, уже в 2023 году число путешественников из РФ в Кению увеличилось на 40%.