В России появится сервис для заключения брака по биометрии

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Минюст, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Центр биометрических технологий России разработают сервис по заключению брака по биометрическим данным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Государственная Единая биометрическая система будет использоваться для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния. Пользователи системы смогут получать услуги органа ЗАГС без предъявления документов. В их числе — заключение брака, смена имени и установление отцовства.

В начале года вице-премьер России, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко объяснил, в чем заключаются преимущества использования биометрии. Он отметил, что фактически в режиме реального времени можно идентифицировать человека и его доступ или его права к доступу к тем или иным сервисам.