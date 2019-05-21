Главный онколог Минздрава РФ рассказал, какие продукты вызывают рак

Жирная пища, алкоголь, курение, малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн. Так, курение повышает вероятность развития онкологических заболеваний от 30 до 50 раз, и это относится не только к раку легких. Что касается опасных продуктов, провоцирующих рак, то Каприн назвал пищевые добавки, которые употребляются в фастфуде, красное мясо "в неимоверном количестве".

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 года назначать премии врачам за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний.

Также глава кабмина поручил руководителям регионов ввести дополнительную оплату работы медицинских работников, участвующих в проведении диспансеризации.

