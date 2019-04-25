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Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

17:38, 25.04.2019
Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 года назначать премии врачам за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний.

Также глава кабмина поручил руководителям регионов ввести дополнительную оплату работы медицинских работников, участвующих в проведении диспансеризации, а также активно привлекать граждан к диспансеризации. Среди возможных мер в опубликованном перечне поручений значатся «доставка в медицинские организации и обратно, вовлечение работодателей, проведение подворовых обходов, говорится на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что в Башкирии власти собираются премировать сотрудников поликлиник за обнаружение онкологии на ранних стадиях. Эта мера должна стимулировать специалистов быть более внимательными при диагностике.

ОбществоМедицина
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