Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 года назначать премии врачам за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний.

Также глава кабмина поручил руководителям регионов ввести дополнительную оплату работы медицинских работников, участвующих в проведении диспансеризации, а также активно привлекать граждан к диспансеризации. Среди возможных мер в опубликованном перечне поручений значатся «доставка в медицинские организации и обратно, вовлечение работодателей, проведение подворовых обходов, говорится на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что в Башкирии власти собираются премировать сотрудников поликлиник за обнаружение онкологии на ранних стадиях. Эта мера должна стимулировать специалистов быть более внимательными при диагностике.

