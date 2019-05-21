Центробанк ужесточил требования по защите средств вкладчиков от киберугроз

Банк России заявил об ужесточении требований по защите средств банков и их клиентов от киберпреступников. Об этом сообщается на официальном портале ЦБ РФ.

Документ одобрен руководством Центробанка, ФСБ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Раньше банки должны были обеспечивать информационную безопасность только при проведении операций по переводу денег. Теперь от них это потребуют делать также при привлечении вкладов (как от физических, так и юридических лиц), размещении привлеченных средств, ведении банковских счетов клиентов. Наиболее важные организации банковского рынка должны будут перейти на усиленный уровень защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы Банка России на поддержание наличного обращения выросли на 60%.