Расходы Банка России на поддержание наличного обращения выросли на 60%

В 2018 году расходы Центробанка на обеспечение наличного денежного обращения выросли на 60% с с 9,7 млрд рублей до почти 15,6 млрд рублей.



В регуляторе такое явление объяснили повышением спроса на «живые» деньги со стороны бизнеса и населения в связи с ростом экономики и денежных доходов.

Эксперты в числе основных причин популярности наличных называют перегибы банков при блокировке счетов предпринимателей.

Согласно опросу, проведенному MAGRAM Market Research среди представителей малого и среднего бизнеса, более 40% предпринимателей в 2018 году ощутили на себе серьезное влияние блокировок. В 2017 году таких бизнесменов было 28%, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что Банк России с 2018 года перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля.

