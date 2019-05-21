«Ак Барс» опубликовал план подготовки к новому сезону

«Ак Барс» начнет подготовку к новому чемпионату Континентальной хоккейной лиги 10 июля в Казани. 12 и 13 июля хоккеисты пройдут медицинский осмотр, с 14 по 16 июля запланированы первые тренировочные занятия, сообщает официальный сайт казанского клуба.

16 июля команда отправится в Финляндию, там «Ак Барс» проведет тренировочный сбор в Куортане, который продлится до 28 июля.

2 августа в Альметьевске состоится традиционный контрольный матч «Ак Барса» против «Нефтяника». С 6 по 11 августа команда примет участие в Международном турнире на приз президента республики Казахстан: матчи пройдут в Нур-Султане.

На 17 августа запланирована домашняя контрольная встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика» в «Татнефть Арене».

Завершится предсезонная подготовка в Риге — с 20 по 25 августа «Ак Барс» примет участие в Кубке Латвийской железной дороги.

Первый матч КХЛ сезона 2019/20 состоится 1 сентября, полный календарь будет опубликован лигой позднее.