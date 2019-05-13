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Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт

23:13, 13.05.2019
В Казани эвакуировали аэропорт
Фото: realnoevremya.ru

В Международном аэропорту «Казань» эвакуировали посетителей и персонал.

«Встречающих и провожающих попросили покинуть здание. Люди расспрашивают сотрудников, но те сами ничего не знают", — сказал один из очевидцев, слова которого приводит «Казанский репортер».

Представителей экстренных служб около терминалов пока нет. Причины эвакуации уточняются.

По данным "Татар-информа", в казанском аэропорту задержаны несколько рейсов из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе.

Напомним, 7 мая в Казани и других городах прошли эвакуации торговых центров.

Происшествия Татарстан
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