Аэропорт Казани возобновил работу после эвакуации

Международный аэропорт Казани возобновил работу после эвакуации. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

По его данным, в 22:10 в аэропорт поступило сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. После этого пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы.



В результате проведенной проверки специальными службами, в том числе кинологическими подразделениями полиции, аэропорт возобновил работу в 23:35.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту «Казань» эвакуировали посетителей и персонал. Было задержано несколько рейсов из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе.