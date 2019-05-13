Аэропорт Казани возобновил работу после эвакуации
Международный аэропорт Казани возобновил работу после эвакуации. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
По его данным, в 22:10 в аэропорт поступило сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. После этого пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы.
В результате проведенной проверки специальными службами, в том числе кинологическими подразделениями полиции, аэропорт возобновил работу в 23:35.
Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту «Казань» эвакуировали посетителей и персонал. Было задержано несколько рейсов из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе.ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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