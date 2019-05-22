Медики объяснили, почему опасно одновременно употреблять чай и алкоголь

Сочетание крепкого алкоголя и горячего чая представляет потенциальную опасность для организма, сообщает «Российская газета».

Категорически не рекомендуется запивать крепкий алкоголь свежезаваренным черным или зеленым чаем. Сочетание водки и чая может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. В то же время в малых дозах или при похмелье чай может помочь снизить абстинентный синдром, проще говоря, похмелье.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила основную причину смертности мужчин в России. Она заметила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с употреблением алкоголя.

