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Медики объяснили, почему опасно одновременно употреблять чай и алкоголь

02:28, 22.05.2019
Медики объяснили, почему опасно одновременно употреблять чай и алкоголь
Фото: pixabay.com

Сочетание крепкого алкоголя и горячего чая представляет потенциальную опасность для организма, сообщает «Российская газета».

Категорически не рекомендуется запивать крепкий алкоголь свежезаваренным черным или зеленым чаем. Сочетание водки и чая может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. В то же время в малых дозах или при похмелье чай может помочь снизить абстинентный синдром, проще говоря, похмелье.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила основную причину смертности мужчин в России. Она заметила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с употреблением алкоголя.

ОбществоМедицина
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