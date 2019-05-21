Песков рассказал, что зарплаты сотрудников Кремля вернули на уровень 2015 года

Зарплаты сотрудников Кремля и правительства вернули к прежнему уровню, сообщает «Российская газета».

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— К сожалению, речь не идет об увеличении. Просто вернули 10%, которые срезали в 2015 году, — заметил Песков.

Он подчеркнул, что тогда решение о снижении на 10% было принято в связи с дефицитным бюджетом.

Напомним, ранее Песков объяснил, с чем Путин будет готов поздравить Зеленского. Президент РФ Владимир Путин поздравит президента Украины Владимира Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации в Донбассе, а также в нормализации российско-украинских отношений.

