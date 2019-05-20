Песков объяснил, с чем Путин будет готов поздравить Зеленского

Президент РФ Владимир Путин поздравит президента Украины Владимира Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации в Донбассе, а также в нормализации российско-украинских отношений, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, Песков ответил отрицательно. Кроме того, он заметил, что пока Путин не планирует осуществлять контакты с Зеленским.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Избранный президент получил нагрудный знак президента Украины, гербовую печать и булаву.

