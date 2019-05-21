В России отзовут 18 автомобилей Mercedes-Benz

В России будут отозваны 18 автомобилей Mercedes-Benz С- и Е-класса, а также GLK (тип 205, 213, 238, 253), сообщается на официальном портале Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали машины, которые выпустили в 2018—2019 годах. Причиной отзыва автомобилей стал датчик электроусилителя руля, который мог быть выпущен не в соответствии со спецификацией.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО «АвтоВАЗ» отзовет в России 32 892 автомобиля Lada Largus. Отзыву подлежат машины, проданные с ноября 2017 года. Это связано с возможными проблемами с корпусом вакуумного усилителя тормозов.

