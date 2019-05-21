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В России отзовут 18 автомобилей Mercedes-Benz

18:42, 21.05.2019
В России отзовут 18 автомобилей Mercedes-Benz
Фото: ru.wikipedia.org / Norbert Aepli

В России будут отозваны 18 автомобилей Mercedes-Benz С- и Е-класса, а также GLK (тип 205, 213, 238, 253), сообщается на официальном портале Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали машины, которые выпустили в 2018—2019 годах. Причиной отзыва автомобилей стал датчик электроусилителя руля, который мог быть выпущен не в соответствии со спецификацией.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО «АвтоВАЗ» отзовет в России 32 892 автомобиля Lada Largus. Отзыву подлежат машины, проданные с ноября 2017 года. Это связано с возможными проблемами с корпусом вакуумного усилителя тормозов.

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