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В России отзовут более 33 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозной системой

14:11, 20.05.2019
В России отзовут более 33 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозной системой
Фото: ru.wikipedia.org

ПАО «АвтоВАЗ» отзовет в России 32 892 автомобиля Lada Largus.

Отзыву подлежат машины, проданные с ноября 2017 года. Это связано с возможными проблема с корпусом вакуумного усилителя тормозов, передает пресс-служба Росстандарта.

На отзываемых авто проверят дату производства вакуумного усилителя и при необходимости его заменят. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что в России отзовут около 500 кроссоверов Audi Q5. Под отзыв попадут машин, проданные с 2018 по 2019 год. Причиной отзыва является то, что в отдельных случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям.

ПромышленностьМашиностроение
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