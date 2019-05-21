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СМИ сообщили об обысках в Минэкологии Нижегородской области

18:39, 21.05.2019
СМИ сообщили об обысках в Минэкологии Нижегородской области
Фото: mineco-nn.ru

В Министерстве экологии и природных ресурсов по Нижегородской области сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов.

Как сообщает «Коммерсант», обыски связаны с деятельностью ЗАО «Управление отходами-НН» на Балахнинском и Городецком полигонах твердых бытовых отходов в 2014–2016 годах.

Генеральный директор компании Надежда Гаврилова сообщила изданию, что «сообщения об обысках не имеют отношения к деятельности компании» и отказалась что-либо пояснить.

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