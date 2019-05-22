Ученые разработали устройство, которое сможет воспроизводить речь человека по активности мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали устройство, которое позволяет по активности мозга воспроизводить речь человека, сообщает «Российская газета».

Сначала ученые записали активность мозга, которая возникает при движении челюсти, гортани, губ и языка, когда человек произносит те или иные буквы. После искусственный интеллект научили распознавать эти сигналы. Следующий этап — перевод команд в речь. Это задача второй нейронной сети. Несколько сотен человек слушали речь машины и пытались понять, что она говорит. В зависимости от слов положительный результат был у 21—43%. Ученые отмечают, что в будущем это устройство поможет работать с человеком, который пытается произнести слова.

Напомним, ранее Росздравнадзор зарегистрировал уникальный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека.

