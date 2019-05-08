В России зарегистрировали первый в мире тест для диагностики хронической ишемии мозга

Росздравнадзор зарегистрировал уникальный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека, сообщает ТАСС.

Специальный тест разработали российские ученые, он полностью производится в отечественной компании. Тест определяет уровень антител NR2, которые являются биомаркером ишемии головного мозга. С помощью нового теста ученые рассчитывают улучшить точность и скорость диагностики пациентов с этим заболеванием. Сейчас идет работа по апробации тестов в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые новый метод диагностики внедрят в Бурятии.

Напомним, ранее сообщалось, что людям, которые пережили инфаркты, ишемию или инсульты, для максимального продления жизни необходимо совершать хотя бы минимальные движения каждые 20 минут. Об этом заявили ученые, выступавшие на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.

