В Татарстане на капитальный ремонт детских лагерей за три года направят 7 млрд рублей

В Татарстане на капитальный ремонт детских летних оздоровительных лагерей за три года по поручению президента РТ Рустама Минниханова будет направлено 7 млрд рублей. Об этом сообщил на брифинге министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

По его словам, за три года планируется отремонтировать 94 объекта в 45 муниципальных образованиях.

Министр также отметил, что в 2019 году будет направлено 1,4 млрд рублей на программу, которая позволит капитально отремонтировать и построить с нуля объекты на 21 территории в муниципальных образованиях.

Всего в этом году организованными формами отдыха будет охвачено более 218,6 тыс. детей из республики, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Фаттахов пообещал к лету 2019 года открыть несколько детских лагерей после капремонта.

