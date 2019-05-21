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В Татарстане на капитальный ремонт детских лагерей за три года направят 7 млрд рублей

17:05, 21.05.2019
В Татарстане на капитальный ремонт детских лагерей за три года направят 7 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане на капитальный ремонт детских летних оздоровительных лагерей за три года по поручению президента РТ Рустама Минниханова будет направлено 7 млрд рублей. Об этом сообщил на брифинге министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

По его словам, за три года планируется отремонтировать 94 объекта в 45 муниципальных образованиях.

Министр также отметил, что в 2019 году будет направлено 1,4 млрд рублей на программу, которая позволит капитально отремонтировать и построить с нуля объекты на 21 территории в муниципальных образованиях.

Всего в этом году организованными формами отдыха будет охвачено более 218,6 тыс. детей из республики, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Фаттахов пообещал к лету 2019 года открыть несколько детских лагерей после капремонта.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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