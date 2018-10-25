Фаттахов пообещал к лету 2019 года открыть несколько детских лагерей после капремонта

Министр молодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил, что к следующему году планируется открытие первых детских лагерей, капитальный ремонт которых запланирован в рамках новой программы.

«Первые лагеря в рамках новой программы планируем открыть после ремонта уже к следующему лету», — сообщил Фаттахов на своей странице в Instagram.

По словам министра, в рамках новой программы капремонта детских лагерей были осмотрены почти все объекты в 45 районах республики.

«Сейчас идет подготовка программы перед ее согласованием в правительстве», — добавил Фаттахов.

Ранее Рустам Минниханов отчитал министра молодежи РТ Дамира Фаттахова за отсутствие комплексной программы по капремонту детских лагерей. Президент РТ пояснил, что давал поручение продумать, как за короткое время возможно привести в соответствие максимальное количество детских лагерей, а не подготовить отдельные проекты.

