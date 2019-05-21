В Самарской области запустили одну из самых мощных в России солнечных электростанций

В Самарской области ввели в эксплуатацию одну из самых мощных в России солнечных электростанций.



Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, этот проект является крупнейшим для России в области солнечной энергетики. По его словам, проект важен и с точки зрения экологической составляющей, передает ТАСС.



Инвестором строительства станции выступило ООО «Солар Системс». Сумма вложений в проект составила 9,4 млрд рублей. Объем ежегодных налоговых поступлений от работы станции может составить до 270 млн рублей в год.

Ранее стало известно, что в Бурзянском районе Башкирии до конца года запустят солнечную электростанцию за 800 млн рублей.