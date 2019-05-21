И. о. главврача Нижегородской областной больницы имени Семашко назначен Николай Миронов

Исполнять обязанности главного врача Нижегородской областной больницы имени Семашко с 21 мая будет замруководителя лечебного учреждения Николай Миронов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Руководителя учреждения выберут по итогам конкурса, о котором объявят в течение месяца, передает РБК.

Ранее СМИ сообщили, что трудовой контракт с главным врачом больницы Романом Зайцевым был расторгнут по достижении предельного возраста 65 лет. При этом прокуратура направила в адрес правительства региона представление о конфликте интересов в связи с тем, что в медучреждении работает врачом-хирургом сын Зайцева.

