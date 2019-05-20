Новости общества

16:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Управление Росприроднадзора по Татарстану выявило свалки вдоль трассы М-7

16:30, 20.05.2019
Управление Росприроднадзора по Татарстану выявило свалки вдоль трассы М-7
Фото: скриншот видео youtube.com

Сотрудники управления Росприродназора по РТ выявили несанкционированную свалку напротив кладбища Киндери, об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме того, во время рейда были выявлены горы строительного мусора вдоль трассы М-7.

— Как мы выяснили, эта организация — строительная компания «Капитал-Инвест». Видимо, это недобросовестные люди, которые не довезли мусор до полигона. Меры будут приняты, штрафы на юридическое лицо — от 100 до 250 тысяч рублей, — заявила начальник отдела экологического надзора управления Росприроднадзора по РТ Кадрия Хисматуллина.

И. о. начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ исполкома Высокогорского района заметила, что люди зачастую не знают, с кем заключить договор, куда вести мусор.

Несанкционированные свалки были выявлены во время двухмесячника чистоты. За два часа рейда было зафиксировано 30 нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане двум организациям грозит штраф более чем на 600 тысяч рублей за свалки мусора.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров