Управление Росприроднадзора по Татарстану выявило свалки вдоль трассы М-7

Сотрудники управления Росприродназора по РТ выявили несанкционированную свалку напротив кладбища Киндери, об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме того, во время рейда были выявлены горы строительного мусора вдоль трассы М-7.

— Как мы выяснили, эта организация — строительная компания «Капитал-Инвест». Видимо, это недобросовестные люди, которые не довезли мусор до полигона. Меры будут приняты, штрафы на юридическое лицо — от 100 до 250 тысяч рублей, — заявила начальник отдела экологического надзора управления Росприроднадзора по РТ Кадрия Хисматуллина.

И. о. начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ исполкома Высокогорского района заметила, что люди зачастую не знают, с кем заключить договор, куда вести мусор.

Несанкционированные свалки были выявлены во время двухмесячника чистоты. За два часа рейда было зафиксировано 30 нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане двум организациям грозит штраф более чем на 600 тысяч рублей за свалки мусора.

