«Нефтехимик» обменял Камиля Фазылзянова в «Ак Барс»

Очередной игрок «Нефтехимика» — Камиль Фазылзянов стал игроком «Ак Барса» в результате обмена. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Нижнекамцы получили денежную компенсацию.

В сезоне 2018/2019 защитник сыграл лишь в одном матче регулярного первенства КХЛ. Всего на счету защитника в КХЛ 3 (1+2) очка в 39 встречах. 14 мая 2019 года Фазылзянов принял квалификационное предложение «Нефтехимика» и заключил двусторонний двухлетний контракт.

Напомним, раннее «Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Степаном Захарчуком.