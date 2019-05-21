Минниханов обсудил сотрудничество с министром экономики, науки и цифрового общества Тюрингии

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Казани встретился с министром экономики, науки и цифрового общества Тюрингии (ФРГ) Вольфгангом Тифензее.



Минниханов поблагодарил Вольфганга Тифензее за его участие в церемонии открытия чемпионата WorldSkills Russia и за приветствие от имени премьер-министра земли Тюрингия.



Рустам Минниханов также подчеркнул, что Татарстан готов поддерживать тюрингских бизнесменов, которые намерены работать в республике, передает пресс-служба президента РТ.



Минниханов сообщил, что через месяц делегация Татарстана по приглашению премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова посетит этот регион. Президент РТ выразил надежду, что этот визит станет новым импульсом для развития двусторонних отношений.



Ранее Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым, в ходе которой обсудил сотрудничество в рамках WorldSkills Kazan 2019.

