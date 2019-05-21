Минниханов обсудил с замминистра спорта РФ вопросы проведения WorldSkills Russia

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем министра спорта России Натальей Паршиковой.

Переговоры прошли в Доме правительства РТ во вторник, 21 мая. Стороны обсудили моменты, касающиеся популяризации спорта и здорового образа жизни, а также дальнейшего развития спортивной инфраструктуры, рассказали в пресс-службе главы РТ.

Кроме того, отдельно были затронуты вопросы проведения WorldSkills Russia 2019. Мероприятие стартовало в Казани 20 мая.

Напомним, сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыла с рабочей поездкой в Казань для участия в рамках чемпионата WorldSkills Russia 2019.