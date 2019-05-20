Генеральная репетиция: в Казани стартовал финал чемпионата WorldSkills Russia

Сегодня в ледовом дворце «Татнефть Арена» состоялась церемония открытия финального этапа VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Состязания пройдут в Казани с 21 по 23 мая в международном выставочном центре «Казань Экспо». Участниками финала станут 1513 конкурсантов, из них − 152 иностранных конкурсанта, 363 конкурсанта-юниора. Экспертное сообщество представят 1274 компатриота.
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