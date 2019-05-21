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В Москве осудили эксперта по делу «пьяного мальчика» из Балашихи

11:06, 21.05.2019 1
В Москве осудили эксперта по делу «пьяного мальчика» из Балашихи
Фото: sledcom.ru

Врач подмосковного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаил Клейменов признан виновным за ошибку в установлении наличия алкоголя в крови ребенка, погибшего в аварии в Балашихе.

Инцидент произошел в 2017 году. Жительница Балашихи Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris, нарушив ПДД, сбила насмерть шестилетнего мальчика. Первичная и повторная экспертизы нашли в крови ребенка высокое содержание алкоголя.

Позже после комплексной судебной экспертизы, проведенной комиссией из 18 экспертов, следствие сделало вывод, что экспертиза врача о состоянии ребенка была необоснованной.

В итоге Клейменову было предъявлено обвинение в халатности. Суд назначил наказание ему в виде 10 месяцев исправительных работ, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Ранее Ольга Алисова получила три года лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, в конце апреля в Москве осудили топ-менеджера «Аэрофлота» за попытку подкупа врача.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:38
    Какая же ошибка, если это фальсификация ?
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